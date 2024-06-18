Опубликован последний сюжет погибшего в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

В репортаже рассказывается, как специальный взвод БПЛА уничтожал живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист смог пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.

Цицаги встретился с военнослужащими, которые участвовали в штурмовых операциях. Бойцы поделились с ним нюансами своей работы и рассказали, как выцеливать танки Leopard, склады, блиндажи и артиллерию ВСУ. В репортаже Никиты Цицаги также показан кумулятивный снаряд «Фазан», который способен прожечь броню танка.

Ранее сообщалось, что журналист Никита Цицаги погиб в Донецкой народной республике в результате атаки ВСУ. Военный корреспондент находился в селе Никольское и планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, передает «Радиоточка НСН».

