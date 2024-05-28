Военкор Поддубный: Оператор ВГТРК был ранен во время съемок в Харьковской области

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Волчанске в Харьковской области в результате подрыва мины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

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По его словам, сейчас Пушин находится в больнице. Его жизни уже ничего не угрожает, отметил Поддубный.

Пушин входит в съемочную команду репортера Поддубного. Они снимали военные репортажи в Сирии, на Украине и Донбассе. В 2016 году Пушин получил премию «ТЭФИ» в номинации «репортер/оператор репортажа».

Ранее в зоне проведения спецоперации погиб военкор газеты «Известия» Семен Еремин, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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