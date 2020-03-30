Союз потребителей о новом перечне товаров первой необходимости: Оптимистический список

В перечень товаров первой необходимости в воскресение, 29 марта, были внесены уточнения правительством РФ. Количество позиций в обновленном списке под названием «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости» осталось прежним – 23 пункта. Однако, часть товаров заменили, а широкие обозначения конкретизировали.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН отметил, что в ближайшем будущем сама жизнь подскажет необходимость тех или иных позиций в этом списке.

«На первый взгляд, мне показалось, что список достаточно покрывающий главные потребности. Но жизнь покажет, если что-то упущено, то мы это узнаем – люди будут обращаться, бизнесы разные будут защищать свою продукцию, чтобы попасть в этот список. Пока я оцениваю этот список, как адекватный», - сказал Шелищ.