Союз потребителей о новом перечне товаров первой необходимости: Оптимистический список
Глава Союза потребителей России в эфире НСН рассказал, почему из списка товаров первой необходимости убрали похоронные принадлежности и табачную продукцию.
В перечень товаров первой необходимости в воскресение, 29 марта, были внесены уточнения правительством РФ. Количество позиций в обновленном списке под названием «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости» осталось прежним – 23 пункта. Однако, часть товаров заменили, а широкие обозначения конкретизировали.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН отметил, что в ближайшем будущем сама жизнь подскажет необходимость тех или иных позиций в этом списке.
«На первый взгляд, мне показалось, что список достаточно покрывающий главные потребности. Но жизнь покажет, если что-то упущено, то мы это узнаем – люди будут обращаться, бизнесы разные будут защищать свою продукцию, чтобы попасть в этот список. Пока я оцениваю этот список, как адекватный», - сказал Шелищ.
Так в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости» вошли: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары.
При этом, из перечня были вычеркнуты, например, похоронные принадлежности, табачная продукция, очки, автозапчасти, санитарно-техническое оборудование и другие.
Собеседник НСН считает, что исключение похоронных принадлежностей из списка продиктовано попыткой властей настроить граждан на оптимистичный лад.
«Думаю, это сделано, чтобы не сеять панические мысли. Полагаю, что в случае развития негативного сценария распространения коронавируса, есть какие-то планы на этот счет. Но сейчас предпочитают демонстрировать оптимизм», - пояснил Шелищ.
Также он отметил, что правительство «дает шанс курильщикам в этой ситуации покончить с вредной привычкой. Но боюсь, что их это не очень порадует – не самое подходящее для этого время».
Отметим, что региональные власти вправе самостоятельно изменять список товаров первой необходимости на уровне субъектов РФ, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на своей территории.
Ранее в эфире НСН Петр Шелищ отметил, что не ждет проблем с продуктами в России из-за коронавирусных мер.
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