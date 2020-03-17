В Союзе потребителей не ждут проблем с продуктами из-за коронавирусных мер

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что у него нет информации по поводу товарных запасов. Он, однако, уверен, что перебоев с о снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.

«С советских времён такую информацию собирает Росстат. Я думаю, что запас принципиально не меняется, потому что он определяется в первую очередь спросом на эти продукты и складскими мощностями.

Я не предвижу, что остановится производство пищевых продуктов. Почти все они промышленного производства, это фасованные товары - за исключением тех продуктов, где мы сильно зависим от зарубежных поставок. Я, например, с удивлением узнал, что по чесноку мы сильно зависим от Китая. Но Китай, как я понимаю, уже восстанавливается, и там производители заинтересованы, чтобы их продукция продавалась.

Я не предвижу тут [проблем – прим. НСН], если не произойдёт что-то чрезвычайное с коронавирусом. Я думаю, что всё будет более или менее нормально», - сказал Шелищ.

На фоне новостей о коронавирусе и профилактических мерах властей россияне в последние дни активно скупают крупы, консервы и макароны, заявили в торговых сетях. Как сообщает «Коммерсант», также резко вырос спрос на услуги сервисов онлайн-заказа продуктов.

