В Союзе потребителей не ждут проблем с продуктами из-за коронавирусных мер
Производство пищевых продуктов в стране не будет приостановлено, поэтому перебоев со снабжением возникнуть не должно, заявил в эфире НСН глава Союза потребителей России.
Российские производители готовы обеспечить повышенный спрос со стороны торговых сетей на бакалею, средства личной гигиены и бытовую химию, возникший на фоне сообщений о распространении в РФ коронавируса нового типа. Как пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКОРТ), ретейлеры сформировали запасы продуктов питания как минимум на восемь недель, и продолжают их пополнять. За ситуацией следит правительство: Минпромторг уже поручил торговым сетям обеспечить наличие востребованных товаров и увеличить запасы, говорится в материале.
Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что у него нет информации по поводу товарных запасов. Он, однако, уверен, что перебоев с о снабжением на фоне возможного ухудшения ситуации с коронавирусом возникнуть не должно.
«С советских времён такую информацию собирает Росстат. Я думаю, что запас принципиально не меняется, потому что он определяется в первую очередь спросом на эти продукты и складскими мощностями.
Я не предвижу, что остановится производство пищевых продуктов. Почти все они промышленного производства, это фасованные товары - за исключением тех продуктов, где мы сильно зависим от зарубежных поставок. Я, например, с удивлением узнал, что по чесноку мы сильно зависим от Китая. Но Китай, как я понимаю, уже восстанавливается, и там производители заинтересованы, чтобы их продукция продавалась.
Я не предвижу тут [проблем – прим. НСН], если не произойдёт что-то чрезвычайное с коронавирусом. Я думаю, что всё будет более или менее нормально», - сказал Шелищ.
На фоне новостей о коронавирусе и профилактических мерах властей россияне в последние дни активно скупают крупы, консервы и макароны, заявили в торговых сетях. Как сообщает «Коммерсант», также резко вырос спрос на услуги сервисов онлайн-заказа продуктов.
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