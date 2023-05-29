«Опросите жителей»: Жилищный союз раскритиковал идею повышения платы за воду в Москве

Решение проблемы «резиновых» квартир прописано в постановлении правительства № 354 от 2011 года, сказал НСН Константин Крохин.

Председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин заявил в беседе с НСН, что в Москве сложилась неэффективная система управления многоквартирными домами, а метод борьбы с «резиновыми» квартирами давно известен.

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Минстрой предложил изменить правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах Москвы. Если инициативу поддержат, органы власти столицы получат право увеличить размер повышающего коэффициента при расчете платы за воду в квартирах, где нет приборов учета. Также отмечается, что разница в использованных литрах формирует так называемый нераспределенный конечным потребителям ресурс. Только за 2021 год в Москве по горячему водоснабжению он оценивался в 870 миллионов рублей, по холодному — в 265 миллионов. Крохин говорит, что и без повышения коэффициента можно решить эту проблему.

«В 354 постановлении правительства от 2011 года четко прописано, как действовать в этом случае. Опрашиваются жители, используются данные по фактическому проживанию и идут нормальные начисления. Чтобы это применить, надо составить акт, с людьми поговорить, но «Жилищник» этого делать не хочет. В данном случае присутствует определенная неэффективность деятельности управляющих компаний, в данном случае «Жилищника», который является супермонополистом и в силу низкого качества обслуживания, возможно, плохо собирает платежи. Хотя Бирюков (Петр, вице-мэр Москвы, прим. НСН) говорил, что собираемость у них порядка 95%. Думаю, что изменения лоббируются для облегчения их работы», - сказал Крохин.
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Собеседник НСН отметил, что основная часть собственников жилья оплачивает ЖКУ вовремя.

«У нас нет проблемы с потребителями, что они плохо платят. Основная масса платит вовремя. У нас есть проблема, где коммунальные услуги по воде на общедомовые нужды превышают фактическое потребление на 4,5 тысячи процентов – это район Тропарево-Никулино», - привел пример Крохин.

Ранее Константин Крохин заявил в беседе с НСН, для того, чтобы обязать россиян впускать работников ЖКХ в свои квартиры и дома, необходимо изменить Конституцию.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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