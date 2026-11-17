Путин признался, что каждый день молится за Россию и народ
Президент Владимир Путин ежедневно молится за Россию и российский народ. Об этом он заявил в фильме «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«То, что я знаю точно, - это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — цитирует российского лидера ТАСС.
Также Путин отметил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль в становлении нации и государственности.
Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за президента России, а также «о властях, о воинстве и об отечестве нашем».
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