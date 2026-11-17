«То, что я знаю точно, - это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — цитирует российского лидера ТАСС.

Также Путин отметил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль в становлении нации и государственности.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за президента России, а также «о властях, о воинстве и об отечестве нашем».

