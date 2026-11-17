Зона турбулентности: Названы главные ред-флаги работодателей
Отсутствие найма новых сотрудников и постоянные перераспределения задач являются тревожными сигналами для сотрудников, сказала в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
Существует несколько тревожных сигналов, уловив которые стоит искать запасной вариант работы, сказала в пресс-центре НСН HR-эксперт Ольга Мещерякова.
«Исходя из моего опыта, есть несколько ред-флагов, когда стоит уже готовить план Б или идти на прямой разговор с руководителем, чтобы понимать свои перспективы. Первое. Человек видит, что его рабочая функция пересобирается: задачи меняются, зона ответственности размывается, а договоренности по оплате отсутствуют. Это может означать, что кого-то сокращают и перераспределяют его обязанности между оставшимися сотрудниками — без найма новых. Если появляются новые задачи, для которых нет ни оплаты, ни четких границ ответственности, — это первый серьезный ред-флаг. Второе. Сотрудник работает в системе KPI, получает премии или бонусы — и тут их резко отменяют либо переформулируют. Количество показателей меняется с трех до двенадцати, и становится понятно, что они уже недостижимы. Это сигнал: вы оказались в зоне турбулентности со стороны работодателя», — сказала собеседница НСН.
Частая смена организационной структуры тоже является тревожным звоночком.
«Третий момент: очень часто меняется организационная структура. Постоянные смены функционала, переводы внутри отделов, размытие и добавление рабочих функций, регулярная смена деятельности — это организационный хаос. Люди не понимают, куда движется компания, но видят, что им добавляют обязанности. Если при этом идет заморозка найма и параллельно происходят сокращения — в том числе важных позиций, — то это уже "комбо". В такой ситуации имеет смысл заниматься нетворкингом, развивать собственные компетенции и осваивать новые инструменты», — добавила эксперт.
Ранее Ольга Мещерякова сказала в пресс-центре НСН, что всем работникам уже сейчас нужно учиться работать с искусственным интеллектом.
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