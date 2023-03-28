«Есть лимит!»: В Госдуме рассказали, как умные счетчики изменят платежки ЖКУ

«В этой инициативе больше плюсов, чем минусов. Сейчас довольно во многих домах сильно выросли платежки, потому что все небалансы начали сбрасывать на добросовестных плательщиков. Это какое-то неучтенное потребление. Поэтому такие автоматические системы учета в некоторых случаях позволят и снизить платежи. Я не говорю, что во всех. Но не должна идти речь о каком-то существенном увеличении платежа», - рассказала она.

При этом, по ее словам, новая концепция положительно повлияет на прозрачность расчетов, а также лишит жителей дополнительной головной боли.

«Сейчас, если собственники не установили общедомовые приборы учета, их должны установить ресурсоснабжающие организации. Потом стоимость этого прибора выставить в качестве платежа. Мы сталкивались с тем, что какие-то нереальные цены за эти приборы выставляли. Новая концепция предполагает, что система будет устанавливаться в рамках тарифа, будет контроль со стороны региональных служб по тарифам, завышенные стоимости не пропустят, есть лимит. С граждан снимается головная боль по установке этих приборов, по передаче показаний. Везде будут одинаковые приборы, повысится прозрачность, не будет перерасчетов», - отметила собеседница НСН.

Накануне сообщалось, что во все новые многоквартирные дома в России собрались устанавливать умные счетчики воды, газа и электричества.

Предложение об установке умных счетчиков во всех новых многоквартирных домах имеет место быть, однако необходимо предупреждать будущих покупателей квартир о том, что обслуживание помещений будет гораздо дороже, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с НСН.

