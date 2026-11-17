Россиянам посоветовали осваивать искусственный интеллект, чтобы не потерять работу
17 ноября 202613:04
Александра Веснина
Как только сотрудник сам поймет, что часть задач на его рабочем месте можно передать искусственному интеллекту, — это уже будет замечательно, сказала в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
Всем работникам уже сейчас нужно учиться работать с искусственным интеллектом, заявила в пресс-центре НСН HR-эксперт Ольга Мещерякова.
«Каждому сотруднику: что бы он ни делал на своем рабочем месте, ему уже сейчас нужно осваивать искусственный интеллект — это мелкие рутинные задачи и формирование аналитики. Как только сотрудник сам поймет, что часть задач на его рабочем месте можно передать искусственному интеллекту, — это уже будет замечательно. Этим нужно заниматься прямо сейчас. Работодателям советую не навязывать, а заинтересовывать своих сотрудников: предлагать не просто курсы, а совместное практическое освоение — от малого к большому», — сказала собеседница НСН.
Ранее Мещерякова заявила в пресс-центре НСН, что все, что касается глубокой экспертизы и отраслей нашей экономики, — как показывает практика, — ИИ человека полностью не заменит.
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