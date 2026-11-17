Агенты и кибератаки: Использование ИИ сравнили с ядерными технологиями
Николай Комлев и Андрей Голов заявили НСН, что злоумышленники уже активно используют ИИ для поиска уязвимости и совершения кибератак.
Искусственный интеллект может помогать в совершении кибератак, а может предотвращать их, поэтому к подобным технологиям нужно относиться настороженно, рассказал НСН директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Компания Google заявила, что группа хакеров разработала ИИ-агента, который, предположительно, впервые в истории провел кибератаку полностью в автономном режиме, пишет газета Politico. Таким образом, искусственный интеллект (ИИ) самостоятельно находил уязвимости в программном обеспечении и определял способы их использования. По данным компании, атакам подверглись французские сайты, посвященные СМИ, развлечениям и образованию. Комлев удивился, что об этом задумались только сейчас.
«Злоумышленники уже давно используют ИИ для поиска уязвимости и совершения кибератак. Полная или частичная «автоматизация» этого процесса не меняет сути. Весь софт, написанный в доИИшную эпоху, может нести в себе потенциальные уязвимости. ИИ, как, например, и ядерные технологии может быть использован, как во зло, так и во благо. Сегодня эффективная защита уже не может быть построена без помощи ИИ-технологий. Обе стороны – нападающая и защищающаяся и дальше будут использовать самые новые технологии. Поэтому в условиях санкционных ограничений для нас особенно важно быть на переднем крае в разработке собственных ИИ. Хорошо, что у нас это есть – можно привести в пример Сбер, «Яндекс», МТС, «Астру» и многие другие компании. Абсолютной защиты не бывает, но развивать новые технологии защиты необходимо постоянно. Что защищать в первую очередь, давно определено – объекты критической инфраструктуры», - объяснил он.
С ним согласился гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов, который отметил, что все в конечном итоге зависит от цели применения ИИ.
«Искусственный интеллект для взломов используется уже и сейчас, для поиска уязвимостей есть специальные ИИ-модели, которые чисто под это заточены. Поэтому, будут ли использоваться хакерами или кем-то другим, зависит от людей. Инструментарий такой есть уже давно, так как человек все равно выбирает цель, а ИИ уже помогает. Грубо говоря, топор есть, а что рубить – головы или дрова – это уже зависит от людей. Надо понимать, что противостоять таким атакам можно тоже с помощью ИИ. Например, в своих продуктах для поиска уязвимостей мы тоже используем искусственный интеллект, ищем их и устраняем по наводке ИИ-агента», - добавил он.
Массовая кибератака, которая якобы должна одновременно вывести из строя мировые банки и отключить интернет на три месяца 17 ноября, технически практически неосуществима, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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