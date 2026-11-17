Россиянам предрекли революцию навыков из-за развития искусственного интеллекта
17 ноября 202612:59
Александра Веснина
Только 1% работодателей требуют фундаментальных знаний в работе с ИИ, сказала в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
Все, что касается глубокой экспертизы и отраслей нашей экономики, — как показывает практика, — ИИ человека полностью не заменит, сказала в пресс-центре НСН HR-эксперт Ольга Мещерякова.
«Есть такой миф — который сейчас, на мой взгляд, очень раздувается, — что искусственный интеллект — это убийца рабочих мест. Я с этим не согласна и считаю, что впереди революция навыков: с помощью ИИ мы получим новый формат экспертизы и новый формат рынка труда. По статистике HeadHunter и по моим наблюдениям, страдают первичные, простейшие навыки, с которыми приходят выпускники вузов и сузов: минимальный дизайн, минимальная аналитика, составление таблиц, документооборот. Это действительно может сделать ИИ. Сейчас человек любого возраста и опыта может обучиться этим навыкам даже бесплатно, создать агента, который поможет нарисовать, подсчитать данные, подготовить отчет. Но все, что касается глубокой экспертизы и отраслей нашей экономики, — как показывает практика, — ИИ человека полностью не заменит. ИИ нужно обязательно контролировать: проверять, что он делает, и сверять его выводы. По статистике HH.ru за 2026 год, только 1% работодателей требуют фундаментальных знаний в работе с ИИ: там речь уже про вайб-кодинг и так далее. 53–56% требуют лишь базового уровня — например, умения создать промт. Никакой ИИ без человека не создаст лекарство, не построит здание и так далее», — сказала собеседница НСН.
Больше всего сокращений произошло в госсекторе, промышленности, образовании, здравоохранении, логистике, экспортно-ориентированной отрасли и добыче сырья, рассказала ранее в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
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