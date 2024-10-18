Опрос: У 51% россиян нет сбережений

При этом 41% респондентов хранит сбережения только в рублях (в сентябре эта цифра достигала максимальных 44%), в валюте хранят сбережения 7% (8% в 2023 году).

Хранят одновременно рубли и доллары 4% опрошенных, рубли и евро, а также рубли, доллары и евро — по 1% респондентов. В комбинации долларов и евро или только в долларах хранят сбережения по 0,5% опрошенных.

При этом у 38% имеющих накопления россиян сбережений хватит на 3 месяца, у 29% — на 3-6 месяцев, у 20% — на 6-12 месяцев, у 14% — больше чем на год.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что россияне не хотят нести деньги в банки и пенсионные фонды, предпочитая хранить их «в стеклянной банке в огороде».

