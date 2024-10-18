Опрос: У 51% россиян нет сбережений
Чуть более половины россиян (51%) признались, что у них нет накоплений. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования РОМИР.
При этом 41% респондентов хранит сбережения только в рублях (в сентябре эта цифра достигала максимальных 44%), в валюте хранят сбережения 7% (8% в 2023 году).
Хранят одновременно рубли и доллары 4% опрошенных, рубли и евро, а также рубли, доллары и евро — по 1% респондентов. В комбинации долларов и евро или только в долларах хранят сбережения по 0,5% опрошенных.
При этом у 38% имеющих накопления россиян сбережений хватит на 3 месяца, у 29% — на 3-6 месяцев, у 20% — на 6-12 месяцев, у 14% — больше чем на год.
Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что россияне не хотят нести деньги в банки и пенсионные фонды, предпочитая хранить их «в стеклянной банке в огороде».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru