Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический максимум
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года побили исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.
Уточняется, что в 17:38 мск 17 октября цена за тройскую унцию прибавила 0,71% и составила 2 710,3 доллара. Через несколько минут рост замедлился и стоимость золота составила 2 709,7 доллара.
Ранее эксперты связали скачки цен на золото с повышенным спросом инвесторов на надёжные активы на фоне нестабильной биржевой ситуации.
Также в Trading Economics отметили, что на ситуацию влияет усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru