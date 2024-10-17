Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический максимум

Уточняется, что в 17:38 мск 17 октября цена за тройскую унцию прибавила 0,71% и составила 2 710,3 доллара. Через несколько минут рост замедлился и стоимость золота составила 2 709,7 доллара.

Ранее эксперты связали скачки цен на золото с повышенным спросом инвесторов на надёжные активы на фоне нестабильной биржевой ситуации.

Также в Trading Economics отметили, что на ситуацию влияет усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».