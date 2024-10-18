Замглавы Минфина призвал россиян не хранить сбережения в иностранной валюте
Россияне не хотят нести деньги в банки и пенсионные фонды, предпочитая хранить их «в стеклянной банке в огороде». Об этом на Московском финансовом форуме заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
По его словам, наличная иностранная валюта уже не является безопасным способом сбережения.
«Американцы, швейцарцы уже ограничили приём своих старых банкнот, европейцы, видимо, тоже в какой-то момент ограничат», — сказал он.
Моисеев добавил, что если «кэш не вариант», то можно инвестировать в золото.
Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru