Замглавы Минфина призвал россиян не хранить сбережения в иностранной валюте

По его словам, наличная иностранная валюта уже не является безопасным способом сбережения.

«Американцы, швейцарцы уже ограничили приём своих старых банкнот, европейцы, видимо, тоже в какой-то момент ограничат», — сказал он.

Моисеев добавил, что если «кэш не вариант», то можно инвестировать в золото.

Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

