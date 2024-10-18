Замглавы Минфина призвал россиян не хранить сбережения в иностранной валюте

Россияне не хотят нести деньги в банки и пенсионные фонды, предпочитая хранить их «в стеклянной банке в огороде». Об этом на Московском финансовом форуме заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

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По его словам, наличная иностранная валюта уже не является безопасным способом сбережения.

«Американцы, швейцарцы уже ограничили приём своих старых банкнот, европейцы, видимо, тоже в какой-то момент ограничат», — сказал он.

Моисеев добавил, что если «кэш не вариант», то можно инвестировать в золото.

Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 триллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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