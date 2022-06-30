Опрос: спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян
Поддерживает решение начать специальную военную операцию на Украине поддерживают 72% россиян, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Не поддерживают СВО 17%, а 11% опрошенных затруднились с ответом. Стабильным остается и понимание спецоперации. В частности, 38% респондентов заявили, что таким образом Россия защищает себя, разоружает Украину и противодействует размещению военных баз НАТО на ее территории.
«Для каждого пятого цель заключается в защите населения Донбасса», - говорится в материалах ВЦИОМ.
К целям СВО 19% опрошенных отнесли изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что стоит задача оккупировать и присоединить ее к России.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 92% россиян считают себя патриотами.
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