ВЦИОМ: 88% россиян уверены в существовании на Украине нацистских организаций

Более 75% россиян считают, что нацистские организации Украины представляют угрозу для России и граждан, а 88% респондентов считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

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Отмечается, что 4% респондентов считают, что на Украине нет нацистских организаций, еще 8% затруднились ответить. Кроме того, с тем, что украинские власти поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян, около 8% считают, что скорее не поддерживают.

Так, всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 апреля, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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