ВЦИОМ: 88% россиян уверены в существовании на Украине нацистских организаций

Отмечается, что 4% респондентов считают, что на Украине нет нацистских организаций, еще 8% затруднились ответить. Кроме того, с тем, что украинские власти поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян, около 8% считают, что скорее не поддерживают.

Так, всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 апреля, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

