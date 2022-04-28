ВЦИОМ: большинство россиян считают себя патриотами
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (92%) считают себя патриотами. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
По данным исследователей, 50% респондентов считают, что патриотом является тот, кто любит свою страну, а 44% уверены, что патриотизм выражается в защите страны от любых нападок и обвинений.
По мнению 34% граждан, патриот должен стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, 29% считают, что он должен говорить о ней даже горькую правду.
В числе событий за последние десять-пятнадцать лет, которые вызывают гордость, опрошенные назвали присоединение Крыма и строительство Крымского моста, а также защиту Донбасса и признание ЛНР и ДНР (по 18%). Достижения российских спортсменов заставляют гордится страной 8% респондентов.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян считают правильным проведение спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает RT.
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