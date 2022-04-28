ВЦИОМ: большинство россиян считают себя патриотами

По данным исследователей, 50% респондентов считают, что патриотом является тот, кто любит свою страну, а 44% уверены, что патриотизм выражается в защите страны от любых нападок и обвинений.

По мнению 34% граждан, патриот должен стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, 29% считают, что он должен говорить о ней даже горькую правду.

В числе событий за последние десять-пятнадцать лет, которые вызывают гордость, опрошенные назвали присоединение Крыма и строительство Крымского моста, а также защиту Донбасса и признание ЛНР и ДНР (по 18%). Достижения российских спортсменов заставляют гордится страной 8% респондентов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян считают правильным проведение спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает RT.