Опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Только четверть российских врачей согласились сделать прививку от COVID-19, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Согласно данным опроса, проведённого сервисом «Справочник врача», скептическое отношение к вакцине в ходе опроса высказали 52% из более чем 3000 опрошенных медиков.
66% респондентов заявили, что у них нет достаточных данных об эффективности препарата, больше половины опрошенных указывают на беспокоящий их факт, что вакцина была создана за «слишком короткое время», уточняет «Свободная пресса».
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей, а писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.
«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru