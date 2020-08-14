Опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

66% респондентов заявили, что у них нет достаточных данных об эффективности препарата, больше половины опрошенных указывают на беспокоящий их факт, что вакцина была создана за «слишком короткое время», уточняет «Свободная пресса».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей, а писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.

