«Впереди планеты всей». Сенатор о регистрации отечественной вакцины от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Таким образом, наша страна стала первой в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19. Планируется, что в гражданский оборот она поступит с первого января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V».
Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН отметил долгожданность этого события.
«Замечательная информация, мы ждем эту вакцину. Несмотря на, мой взгляд, титанические меры, предпринятые Минздравом России, Роспотребнадзором, всеми органами исполнительной власти, особенно в Москве, их недостаточно. Это все-таки не выход из ситуации. Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, нужна вакцина. Здесь мы идем впереди планеты всей, это радует. Наши медицина и наука оказались на высоте», – сказал он.
Кроме того, Джабаров в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением, что за протестами в Белоруссии стоит Запад.
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