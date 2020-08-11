«Впереди планеты всей». Сенатор о регистрации отечественной вакцины от COVID-19

«Замечательная информация, мы ждем эту вакцину. Несмотря на, мой взгляд, титанические меры, предпринятые Минздравом России, Роспотребнадзором, всеми органами исполнительной власти, особенно в Москве, их недостаточно. Это все-таки не выход из ситуации. Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, нужна вакцина. Здесь мы идем впереди планеты всей, это радует. Наши медицина и наука оказались на высоте», – сказал он.

Кроме того, Джабаров в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением, что за протестами в Белоруссии стоит Запад.

