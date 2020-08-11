«Впереди планеты всей». Сенатор о регистрации отечественной вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Таким образом, наша страна стала первой в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19. Планируется, что в гражданский оборот она поступит с первого января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V».

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН отметил долгожданность этого события.

Эксперты рассказали об особенностях российской вакцины от COVID-19

«Замечательная информация, мы ждем эту вакцину. Несмотря на, мой взгляд, титанические меры, предпринятые Минздравом России, Роспотребнадзором, всеми органами исполнительной власти, особенно в Москве, их недостаточно. Это все-таки не выход из ситуации. Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, нужна вакцина. Здесь мы идем впереди планеты всей, это радует. Наши медицина и наука оказались на высоте», – сказал он.

Кроме того, Джабаров в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением, что за протестами в Белоруссии стоит Запад.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФВладимир ДжабаровКоронавирусВакцинаВакцинация
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