Опрос показал, что 70% россиян не носят с собой наличные

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом доля тех, кто никогда не берет с собой наличные, увеличилась более чем в два раза. Согласно данным, каждый третий опрошенный из числа пользующихся наличными, берет с собой не более одной-трех тысяч рублей. В опросе также указывается, что в 2020 году 26% респондентов носило с собой такую сумму.

При этом подчеркивается, что каждый четвертый респондент (26%) предпочитает держать в кошельке от 500 рублей до тысячи рублей.

В опросе участвовали 1 680 человек старше 18 лет.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года, в апреле прирост составил 171,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

