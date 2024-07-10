Опрос показал, что 70% россиян не носят с собой наличные
Большинство россиян (70%) не носят с собой наличные на постоянной основе и предпочитают безналичный способ оплаты. Соответствующие данные привел ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Anderida Financial Group.
Отмечается, что по сравнению с 2020 годом доля тех, кто никогда не берет с собой наличные, увеличилась более чем в два раза. Согласно данным, каждый третий опрошенный из числа пользующихся наличными, берет с собой не более одной-трех тысяч рублей. В опросе также указывается, что в 2020 году 26% респондентов носило с собой такую сумму.
При этом подчеркивается, что каждый четвертый респондент (26%) предпочитает держать в кошельке от 500 рублей до тысячи рублей.
В опросе участвовали 1 680 человек старше 18 лет.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года, в апреле прирост составил 171,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru