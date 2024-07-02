Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей

В ДНР заявили, что более 40% территории республики ещё находится под контролем ВСУ

Правительство РФ поддержало законопроект о направлении конфискованного оружие в зону СВО по упрощённой процедуре

Виктор Орбан пообещал, что вопрос мира на Украине будет главным во время венгерского председательства в Совете ЕС

В Госдуме предлагают исключить из состава кредитной истории сведения о месте рождения заемщика

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