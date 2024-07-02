Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей

Банки РФ одобрили россиянам в мае 3,04 млн кредитов наличными на 618,16 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выдача кредитных карт в России за май сократилась на 9%

Отмечается, что в мае 2023 года российские банки выдали 3,07 млн кредитов на 688,13 млрд рублей. Таким образом, за год объем выдачи сократился на порядка 10%.

Согласно данным, средний размер займа в мае составил 203 тысячи рублей против 224 тысяч рублей годом ранее.

Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН заявил, что необходимо регулировать рынок рассрочек в России. По его словам, этот инструмент сегодня становится важной поддержкой для граждан, которые не могут выполнять условия по кредиту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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