Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей
Банки РФ одобрили россиянам в мае 3,04 млн кредитов наличными на 618,16 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Отмечается, что в мае 2023 года российские банки выдали 3,07 млн кредитов на 688,13 млрд рублей. Таким образом, за год объем выдачи сократился на порядка 10%.
Согласно данным, средний размер займа в мае составил 203 тысячи рублей против 224 тысяч рублей годом ранее.
Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН заявил, что необходимо регулировать рынок рассрочек в России. По его словам, этот инструмент сегодня становится важной поддержкой для граждан, которые не могут выполнять условия по кредиту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru