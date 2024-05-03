Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года
Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года, в апреле прирост составил 171,2 миллиарда рублей, следует из данных Банка России, передает РИА Новости.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил такую тенденцию сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае.
По итогу 2023 года оборот наличных денег в России увеличился на 13,7%, показатель составил 123,8 триллиона рублей, следует из данных Центробанка.
Так, приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 триллиона рублей. Выдача со счетов увеличилась на 28,6%, до 11,7 триллионов рублей. Вместе с тем поступления наличных на вклады сократились на 9,4%, до 4,8 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru