Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года

Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года, в апреле прирост составил 171,2 миллиарда рублей, следует из данных Банка России, передает РИА Новости.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил такую тенденцию сезонным явлением, связанным с длинными выходными в мае.

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По итогу 2023 года оборот наличных денег в России увеличился на 13,7%, показатель составил 123,8 триллиона рублей, следует из данных Центробанка.

Так, приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 триллиона рублей. Выдача со счетов увеличилась на 28,6%, до 11,7 триллионов рублей. Вместе с тем поступления наличных на вклады сократились на 9,4%, до 4,8 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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