Опрос: каждый восьмой россиянин готов уволить своих коллег, став начальником
Мужчины после повышения по службе начали бы увольнять неэффективных коллег, а женщины – увеличивать зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
«Увольнение неэффективных сотрудников, усиление дисциплины и повышение зарплаты — топ-3 первых распоряжений россиян на руководящем посту», - говорится в исследовании.
С кадровых зачисток начали бы свою деятельность в кресле начальника 13% россиян (чаще всего - мужчины (17% против 9% среди женщин), 12% опрошенных рассказали, что занялись бы дисциплиной в коллективе. Только каждый девятый респондент готов повысить зарплату подчиненным (чаще всего с этого начали бы женщины - 13%).
Еще 7% опрошенных рассказали об увеличении различных льгот – полис ДМС, фитнес. Столько же готовы внедрить на работе систему материальной мотивации.
Перераспределили обязанности, внедрили бы планерки 6% опрошенных. Столько же попросили бы коллег внести предложения по улучшению организации работы.
Аттестацию и обучение персонала внедрили бы 4% опрошенных. Внедрить систему штрафов за опоздания, прогулы и брак, допущенный в работе хотят 3% россиян. А 2% опрошенных пересмотрели бы график работы.
Не стали бы ничего менять только 5% россиян.
Рынок труда после введения санкций претерпевает изменения. Опрошенные НСН эксперты сходятся во мнении, что сейчас работодатели чаще стали искать сотрудников на неполную занятость, чтобы уменьшить затраты на зарплату. Высокий спрос останется на строителей, работников сфер логистики и IT.
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