Опрос: каждый восьмой россиянин готов уволить своих коллег, став начальником

Мужчины после повышения по службе начали бы увольнять неэффективных коллег, а женщины – увеличивать зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Увольнение неэффективных сотрудников, усиление дисциплины и повышение зарплаты — топ-3 первых распоряжений россиян на руководящем посту», - говорится в исследовании.

С кадровых зачисток начали бы свою деятельность в кресле начальника 13% россиян (чаще всего - мужчины (17% против 9% среди женщин), 12% опрошенных рассказали, что занялись бы дисциплиной в коллективе. Только каждый девятый респондент готов повысить зарплату подчиненным (чаще всего с этого начали бы женщины - 13%).