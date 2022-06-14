Сотрудникам офисов «Красное и белое» запретили приходить на работу без нижнего белья

Сотрудники офисов сети алкогольной продукции «Красное и белое» получили памятку по дресс-коду, в которой содержится запрет на появление на работе без нижнего белья.

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В частности, указывается, что запрещаются мини-юбки, если «при наклоне вперед до угла 90 градусов» будет заметно белье. В свою очередь, мужчинам запрещается носить обтягивающую и прозрачную одежду.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Магазины
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