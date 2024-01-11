Опрос: Большинство россиян потратили на новогодние подарки до 10 тысяч рублей

Около 14% респондентов решили не тратить на подарки к Новому году ни копейки, а 24% россиянам подарки обошлись в пять тысяч рублей. Около 4% опрошенных делали подарки своими руками, следует из исследования ЮMoney.

Отмечается, что большинство респондентов просили на Новый год у Деда Мороза любви. Еще 18% участников опроса хотели получить на праздник новую модель смартфона, однако 41% опрошенных не получили подарки на Новый год.

Ранее россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год, мужчины больше всего хотели бы получить деньги, женщины — путешествие, отмечает RT.

