Опрос: Большинство россиян потратили на новогодние подарки до 10 тысяч рублей
Порядка 26% опрошенных россиян потратили на новогодние подарки от пяти до 10 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».
Около 14% респондентов решили не тратить на подарки к Новому году ни копейки, а 24% россиянам подарки обошлись в пять тысяч рублей. Около 4% опрошенных делали подарки своими руками, следует из исследования ЮMoney.
Отмечается, что большинство респондентов просили на Новый год у Деда Мороза любви. Еще 18% участников опроса хотели получить на праздник новую модель смартфона, однако 41% опрошенных не получили подарки на Новый год.
Ранее россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год, мужчины больше всего хотели бы получить деньги, женщины — путешествие, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru