Опрос: Россияне мечтают получить на Новый год деньги и путешествие
Россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год, мужчины больше всего хотели бы получить деньги, женщины — путешествие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
По данным экспертов, представители сильного пола чаще мечтают получить в подарок деньги, инструменты, товары для спорта и активного отдыха.
«Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения», — говорится в итогах опроса.
Большинство (20%) россиян назвали самым желанным новогодним подарком деньги, на которые можно «купить то, что хочется». Кроме того, 18% респондентов мечтают о путешествии, 7% — об электронном девайсе. Еще 6% опрошенных хотели бы получить сертификат на обучение, 5% — инструменты для строительства и ремонта, по 3% — украшения, бытовую технику, товары для спорта. По 2% россиян мечтают о новом наряде, элитном алкоголе, книге, билетах в театр или на концерт.
Кроме того, по 1% респондентов хотят получить в подарок косметику и парфюмерию, подарочный сертификат, посуду, компьютерные игры, подписки на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель или предметы интерьера.
Ранее аналитики «АльфаСтрахования» выяснили, какие подарки на Новый год россияне назвали идеальными, пишет RT. Так, 22% российских женщин считают лучшим подарком для мужчины аксессуары для автомобиля и гаджеты, а большинство — 19% — мужчин назвали идеальным презентом для дамы украшения, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru