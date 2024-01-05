Четырехмиллионной гостье выставки «Россия» подарили поездку на винодельню
Жительница Тулы Дарья Молодцова стала четырёхмиллионным гостем международной выставки-форума «Россия», сообщает РИА Новости.
Женщина, которая приехала на ВДНХ вместе с супругом и друзьями, в качестве подарка получила сертификат на посещение лучших виноделен страны.
«Дарья Молодцова из Тулы... от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Минсельхоза РФ получила... сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю», - уточнили организаторы.
Ране житель Барнаула Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Он получил в подарок открытку, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификат на поездку на космодром Восточный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru