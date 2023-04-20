Опрос: большинство россиян планируют потратить в майские праздники не более 5 тысяч рублей
45% россиян планируют потратить на отдых в майские праздники не более 5 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Почта банка».
34% участников исследования заявили, что хотят уложиться в 5-15 тысяч рублей, 11% - в 15-30 тысяч рублей. 30-50 тысяч рублей готовы потратить 5% опрошенных россиян.
27% заявили, что будут отдыхать на природе, 22% займутся домашними делами. 13% планирую отдыхать пассивно, активный отдых и спорт предпочтут 10% граждан, 8% займутся путешествием. Еще 7% опрошенных будут в это время работать. Столько же опрошенных займутся ремонтом дачи или квартиры, а 4% посвятят это время новому хобби и самообразованию.
Ранее россиян призвали не жечь траву в праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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