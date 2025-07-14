В Госдуме предложили сделать автоматическими выплаты за задержки авиарейсов

Выплаты компенсаций за задержки авиарейсов следует сделать автоматическими. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Задержка сотен рейсов принесла аэропортам дополнительную прибыль

В своём обращении на имя главы Минтранса Андрея Никитина она указала, что из-за «излишне забюрократизированой и затянутой» процедуры за получением компенсации обращаются лишь 10% пассажиров.

«Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», - отметила депутат.

Авксентьева добавила, что это позволит авиаперевозчикам автоматически выплачивать компенсацию, освободив пассажиров он необходимости подачи отдельного заявления.

Ранее заслуженный адвокат РФ Павел Герасимов заявил, что в случае задержки рейса авиакомпании должны предоставить пассажирам определённый набор услуг, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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