В Госдуме предложили сделать автоматическими выплаты за задержки авиарейсов

В своём обращении на имя главы Минтранса Андрея Никитина она указала, что из-за «излишне забюрократизированой и затянутой» процедуры за получением компенсации обращаются лишь 10% пассажиров.

«Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», - отметила депутат.

Авксентьева добавила, что это позволит авиаперевозчикам автоматически выплачивать компенсацию, освободив пассажиров он необходимости подачи отдельного заявления.

Ранее заслуженный адвокат РФ Павел Герасимов заявил, что в случае задержки рейса авиакомпании должны предоставить пассажирам определённый набор услуг, сообщает RT.