Большой Московский государственный цирк окажет всестороннюю поддержку пострадавшему во время циркового выступления гимнасту из Эфиопии, однако его здоровью ничто не угрожает — серьезных травм артист не получил, его выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского максимум через пару дней. Об этом НСН заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Запашный ранее опубликовал кадры падения гимнаста из Эфиопии в Большом Московском государственном цирке. Артист приземлился на страховочный мат, но ударился головой о манеж. Причиной падения послужила ошибка пассировщика, который не смог подстраховать акробата и не остановил его вращение, пояснил он. По словам Запашного, состояние гимнаста не вызывает опасений, он пробудет в больнице не более двух дней.

«Я общался с главврачом НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Гимнаст в абсолютно нормальном состоянии, артиста из Эфиопии полностью проверили. Никаких серьезных переломов и травм у него не обнаружено, сейчас гимнаст остается в стационаре, и мы сейчас будем выяснять, хочет ли он оттуда уехать. Если он добровольно готов покинуть медучреждение, он должен написать отказ, и его заберут. Если нет — врачи готовы его подержать еще день-два на всякий случай. Травмы удалось избежать, видимо, был нокдаун от удара головой, ничего опасного в этом нет. Но так как это было падение, мы решили перестраховаться и вызвали “скорую помощь”», — сказал Запашный.