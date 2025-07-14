«Ничего опасного»: Запашный рассказал о состоянии упавшего гимнаста из Эфиопии
Падение гимнаста из Эфиопии никак не повлияло на работу Большого Московского государственного цирка и эфиопских артистов, которые продолжают подготовку программы, сказал НСН Эдгард Запашный.
Большой Московский государственный цирк окажет всестороннюю поддержку пострадавшему во время циркового выступления гимнасту из Эфиопии, однако его здоровью ничто не угрожает — серьезных травм артист не получил, его выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского максимум через пару дней. Об этом НСН заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
Запашный ранее опубликовал кадры падения гимнаста из Эфиопии в Большом Московском государственном цирке. Артист приземлился на страховочный мат, но ударился головой о манеж. Причиной падения послужила ошибка пассировщика, который не смог подстраховать акробата и не остановил его вращение, пояснил он. По словам Запашного, состояние гимнаста не вызывает опасений, он пробудет в больнице не более двух дней.
«Я общался с главврачом НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Гимнаст в абсолютно нормальном состоянии, артиста из Эфиопии полностью проверили. Никаких серьезных переломов и травм у него не обнаружено, сейчас гимнаст остается в стационаре, и мы сейчас будем выяснять, хочет ли он оттуда уехать. Если он добровольно готов покинуть медучреждение, он должен написать отказ, и его заберут. Если нет — врачи готовы его подержать еще день-два на всякий случай. Травмы удалось избежать, видимо, был нокдаун от удара головой, ничего опасного в этом нет. Но так как это было падение, мы решили перестраховаться и вызвали “скорую помощь”», — сказал Запашный.
Собеседник НСН заверил, что цирк окажет всестороннюю помощь пострадавшему артисту.
«У всех артистов, которые участвовали в международном цирковом фестивале, в том числе и у пострадавшего акробата, есть страховки. Большой Московский государственный цирк всегда оказывал всестороннюю помощь и будет оказывать ее тем артистам, которые получали травмы. Это наша прямая ответственность. Все зафиксировано, у нас больше 15 камер работают в зрительном зале, поэтому со всех ракурсов видно, что это обыкновенная человеческая ошибка, причем внутри самой группы. Пассировщик, к сожалению, ошибся, такое бывает. В цирке сложные трюки происходят очень динамично, и он не успел сработать. Мне трудно оценить степень его профессионализма, так как он иностранец», — отметил директор цирка.
В заключение Запашный добавил, что инцидент никак не повлиял на график цирка и работу группы из Эфиопии.
«Произошедшее никак не отразилось ни на графике работы цирка, ни на группе из Эфиопии, которая к нам приехала. Прямо сейчас ребята проходят свои номера, делают трюки, видимо, будут перестраивать свой номер, кто-то на себя возьмет исполнение трюков пострадавшего гимнаста. Это групповой номер, и артисты, когда работают большой группой, всегда готовы к разному развитию событий, так как цирк — весьма травмоопасное искусство», — подытожил он.
Ранее воздушная гимнастка Валерия Запашная получила травму во время выступления в Кемеровском цирке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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