Писателя Быкова объявили в розыск

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом) был объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

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В карточке указано, что писателя разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил против Быкова уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

Также писателя подозревают в уклонении от выполнения обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РозыскУголовное ДелоПисателиДмитрий Быков

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