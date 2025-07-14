Писателя Быкова объявили в розыск
14 июля 202514:47
Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом) был объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
В карточке указано, что писателя разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно - не уточняется.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил против Быкова уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.
Также писателя подозревают в уклонении от выполнения обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru