Писателя Быкова объявили в розыск

В карточке указано, что писателя разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил против Быкова уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

Также писателя подозревают в уклонении от выполнения обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

