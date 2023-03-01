В России изменились правила приготовления шашлыка на даче

В России с 1 марта разрешается готовить шашлык в 5 метрах от дачного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в Правила противопожарного режима.

Стало известно, что может испортить вкус шашлыка

Таким образом, требования безопасности упрощены. Ставить мангал отныне разрешается от дачного дома на расстоянии не менее 5 метров, тогда как ранее речь шла о 20 метрах, а для костра - 50 метрах.

Эти же правила распространяются на сжигание листвы. Теперь это можно делать в 15 метрах от дома. Чтобы сократить расстояние в два раза, нужно использовать металлическую емкость с крышкой, например бочку.

Ранее стало известно, что дачникам грозят штрафы за неубранный снег.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МясоДача
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