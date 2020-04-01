Работодатели начали следить за работой сотрудников на удалёнке

Спрос на программу отмечен с конца прошлой недели и в ближайшее время он будет только расти, заявил РИА ФАН исполнительный директор компании-разработчика Никита Рогозин.

Программа позволяет отслеживать совершаемые сотрудником действия, в том числе просмотр страниц в браузере и несанкционированную пересылку конфиденциальных документов. Работодатель будет получать отчет о количестве рабочих часов и переписку в мессенджерах. Кроме того, программа умеет выявлять нетрезвое состояние перешедшего на дом офисного менеджера и распознавать присевшего за компьютер ребенка по так называемому «клавиатурному почерку».

Система такого мониторинга устанавливается на выданный работодателем или домашний компьютер сотрудника.

Кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов в эфире НСН дал советы россиянам, которые остались без работы на неделю, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной из-за коронавируса. По его словам, нужно обязательно составить список дел, которыми можно заняться, не выходя из дома.

На данный момент на режим самоизоляции перешли порядка 50 российских регионов. Жителям нельзя выходить без необходимости на улицу. За нарушение карантина Госдума ввела систему штрафов.



