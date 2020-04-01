Работодатели начали следить за работой сотрудников на удалёнке
В три раза в России увеличилось количество запросов на установку программы для удаленного контроля за действиями сотрудников. Система была разработана резидентами фонда «Сколково», она называется «Стахановец».
По словам разработчиков системы контроля, четыре года назад в стране наметилась тенденция отказа от аренды офисов и перевод сотрудников на дистанционную работу. Однако теперь в связи с введенным в большинстве регионов России режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса, проблема организации работы на дому возникла у многих.
Спрос на программу отмечен с конца прошлой недели и в ближайшее время он будет только расти, заявил РИА ФАН исполнительный директор компании-разработчика Никита Рогозин.
Программа позволяет отслеживать совершаемые сотрудником действия, в том числе просмотр страниц в браузере и несанкционированную пересылку конфиденциальных документов. Работодатель будет получать отчет о количестве рабочих часов и переписку в мессенджерах. Кроме того, программа умеет выявлять нетрезвое состояние перешедшего на дом офисного менеджера и распознавать присевшего за компьютер ребенка по так называемому «клавиатурному почерку».
Система такого мониторинга устанавливается на выданный работодателем или домашний компьютер сотрудника.
Кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов в эфире НСН дал советы россиянам, которые остались без работы на неделю, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной из-за коронавируса. По его словам, нужно обязательно составить список дел, которыми можно заняться, не выходя из дома.
На данный момент на режим самоизоляции перешли порядка 50 российских регионов. Жителям нельзя выходить без необходимости на улицу. За нарушение карантина Госдума ввела систему штрафов.
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