Опрос: IT и медицина возглавили топ наиболее устойчивых сфер трудоустройства в России

Россияне назвали сферу IT, медицину и фармацию наиболее перспективными сферами для трудоустройства. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса Зарплата.ру.

При этом респонденты также выделили энергетику и добычу сырья как более надежные сферы трудоустройства.

Отмечается, что меньше всего доверия на данный момент у россиян вызывают следующие направления: юриспруденция, маркетинг и реклама, общепит, розничная торговля.