Опрос: IT и медицина возглавили топ наиболее устойчивых сфер трудоустройства в России
Россияне назвали сферу IT, медицину и фармацию наиболее перспективными сферами для трудоустройства. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса Зарплата.ру.
При этом респонденты также выделили энергетику и добычу сырья как более надежные сферы трудоустройства.
Отмечается, что меньше всего доверия на данный момент у россиян вызывают следующие направления: юриспруденция, маркетинг и реклама, общепит, розничная торговля.
Реальная зарплата в России вырастет у тех людей, которые работают в сфере импортозамещения, продаж алкоголя и фармацевтики, эти три категории являются бенефициарами всех кризисов, заявил ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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