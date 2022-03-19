Большинство россиян ничего не сделали со своими накоплениями после изменения в экономике
Более 60% россиян ничего не делали со своими финансовыми накоплениями в период конца февраля-начала марта. Такие результаты опроса приводит аналитический центр НАФИ, сообщает агентство «Интерфакс».
«Большинство россиян (63%) не предпринимали никаких действий со своими денежными средствами после изменения экономической ситуации в конце февраля-начале марта 2022 года», - отметил представитель НАФИ.
В аналитическом центре также отметили, что «самыми популярными шагами стали снятие наличных рублей в банке (16%), открытие банковских вкладов по повышенным ставкам (12%), а также приобретение иностранной валюты для хранения в наличном виде (5%) и покупка золота (5%)».
В числе тех, кто предпринял действия с денежными средствами, люди в возрасте 25-34 лет (41%), те, россияне с высшим образованием (43%), граждане с хорошим материальным положением (57%), руководители разного уровня (48%) и квалифицированные специалисты (42%),а также фрилансеры и самозанятые (46%).
В опросе приняли участие 1 600 человек. Статистическая погрешность данных, заверяют в НАФИ, не превышает 3,4%.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, а судьба доллара непредсказуема.
«А не так, как сегодня: одна страна рисует доллар, который ничего не стоит, и в обмен на нарисованную пустоту получает все материальные ресурсы других стран. Видимо, общество интуитивно будет выходить на новые принципы управления», - рассказала она.
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