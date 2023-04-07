Опрос: 64 процента россиян поддерживают обучение будущих владельцев собак
В России необходимо принять закон, который защитит домашних животных и ужесточит ответственность за плохое отношение к ним – так считают 64 процента соотечественников.
Такие данные приводятся в исследовании, которое провели аналитики портала по поиску работы SuperJob.
Против закона выступили 17 процентов опрошенных. В частности, они считают, что закон будет несовершенен. Затруднились ответить 19 процентов россиян.
Ранее стало известно, что в Испании на законодательном уровне обязали владельцев собак проходить бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным».
Зоопсихолог Ярослав Волков в интервью НСН рассказал, что должны знать будущие владельцы собак, усомнившись, что в России введут их обучение, как в Испании.
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