Опрос: 64 процента россиян поддерживают обучение будущих владельцев собак

Такие данные приводятся в исследовании, которое провели аналитики портала по поиску работы SuperJob.

Против закона выступили 17 процентов опрошенных. В частности, они считают, что закон будет несовершенен. Затруднились ответить 19 процентов россиян.

Ранее стало известно, что в Испании на законодательном уровне обязали владельцев собак проходить бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным».

Зоопсихолог Ярослав Волков в интервью НСН рассказал, что должны знать будущие владельцы собак, усомнившись, что в России введут их обучение, как в Испании.

