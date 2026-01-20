В Гренландию прибудут самолеты NORAD
Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отправились на военную базу США в Гренландии. Об этом говорится в сообщении NORAD в соцсети Х.
«Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки вскоре прибудут на космическую базу Питуффик», - указано в публикации.
В NORAD подчеркнули, что воздушные суда задействуют в поддержке «различных заранее запланированных мероприятий» командования с опорой на прочное оборонное сотрудничество США, Канады и Гренландии. Деятельность скоординирована с Данией, силы работают с необходимыми дипломатическими согласованиями.
Между тем президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о готовности силой взять остров под контроль Штатов, пишет 360.ru.
