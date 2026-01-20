Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены минувшей ночью в период с 23.00 мск 19 января до 07.00 20 января.
По данным Минобороны, по девять БПЛА сбили в Брянской области и Крыму, три – в Воронежской области, по два – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Еще один беспилотник уничтожили над Смоленской областью.
Накануне над регионами РФ ликвидировали 47 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
- В Гренландию прибудут самолеты NORAD
- СМИ: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке
- СМИ: Теоретический экзамен на права могут ужесточить
- Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада
- Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии
- СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
- СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
- Крупные рестораторы в РФ начали закрывать заведения
- СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru