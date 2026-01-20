Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены минувшей ночью в период с 23.00 мск 19 января до 07.00 20 января.

По данным Минобороны, по девять БПЛА сбили в Брянской области и Крыму, три – в Воронежской области, по два – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Еще один беспилотник уничтожили над Смоленской областью.

Накануне над регионами РФ ликвидировали 47 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

