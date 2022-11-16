Путин призвал сделать автомобили доступными для семей в России

Нужно добиться, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает «Интерфакс».

Глава государства поручил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе держать этот вопрос на постоянном контроле.