Путин призвал сделать автомобили доступными для семей в России

Нужно добиться, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает «Интерфакс».

Глава государства поручил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе держать этот вопрос на постоянном контроле.

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«В этой сфере есть над чем работать», - отметил президент.

Он также добавил, вопрос контроля над ценообразованием актуален как для легкового, так и грузового транспорта.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил о запредельных ценах на «Ладу», в то время как китайский автопром немного понизил цены.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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