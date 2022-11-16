Путин призвал сделать автомобили доступными для семей в России
Нужно добиться, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает «Интерфакс».
Глава государства поручил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе держать этот вопрос на постоянном контроле.
«В этой сфере есть над чем работать», - отметил президент.
Он также добавил, вопрос контроля над ценообразованием актуален как для легкового, так и грузового транспорта.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил о запредельных ценах на «Ладу», в то время как китайский автопром немного понизил цены.
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