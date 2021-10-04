Оправданная мера. Рестораторы не боятся озабоченности Собянина

Заявление Сергея Собянина о необходимости усилить контроль за соблюдением санитарных правил в Москве не означает «закручивания гаек» и введение каких-то новых ограничений. Так оценил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» озабоченность мэра Москвы уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

«Это означает только то, что надо контролировать выполнение правил, потому что очень многие предприятия действительно расслабились. Я как представитель ресторанного бизнеса считаю, что надо соблюдать эпидемиологические правила, чтобы в городе не росла заболеваемость. Если предприятия будут легкомысленно относиться к этому, тогда мы действительно можем нарваться на ужесточение мер», - подчеркнул Миронов.

Ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что в Москве за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30%, а госпитализация - на 20%, и такая ситуация, «не может не внушать тревогу». По словам мэра, власти Москвы будут контролировать ситуацию и принимать необходимые меры.