Оправданная мера. Рестораторы не боятся озабоченности Собянина
Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров, ресторанный омбудсмен Миронов оценил заявление мэра Москвы об усилении контроля за соблюдением санитарных правил.
Заявление Сергея Собянина о необходимости усилить контроль за соблюдением санитарных правил в Москве не означает «закручивания гаек» и введение каких-то новых ограничений. Так оценил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» озабоченность мэра Москвы уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
«Это означает только то, что надо контролировать выполнение правил, потому что очень многие предприятия действительно расслабились. Я как представитель ресторанного бизнеса считаю, что надо соблюдать эпидемиологические правила, чтобы в городе не росла заболеваемость. Если предприятия будут легкомысленно относиться к этому, тогда мы действительно можем нарваться на ужесточение мер», - подчеркнул Миронов.
Ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что в Москве за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30%, а госпитализация - на 20%, и такая ситуация, «не может не внушать тревогу». По словам мэра, власти Москвы будут контролировать ситуацию и принимать необходимые меры.
Сергей Миронов уверен, что речь не идёт о повышении штрафов за нарушения.
«Это лишь означает, что бизнес будет проверяться. Все штрафы уже регламентированы, прописаны и понятны. У нас есть диалог с мэрий в том плане, что проверяющие иногда злоупотребляют своим правом проверок – в ресторане всё нормально, но они находят какие-то нюансы, к которым можно придраться. Мы нашли взаимопонимание, создали рабочую группу и разбираем такие случаи», - отметил он.
Общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса назвал Москву примером для российских регионов в плане взаимодействия с предпринимателями.
«Я в том числе сопредседатель экспертного предпринимательского совета при Корпорации МСП. Мы занимаемся Россией и такого диалога, как с властями столицы, мы нигде добиться не можем, только Калининград, может быть, исключение. В Москве очень плотный диалог, хорошее взаимопонимание. Мы пришли к тому, что город вводит какие-то ограничения только когда уже нет других вариантов. При этом власти столицы всегда пытаются субсидировать бизнес в связи с этими ограничениями, чтобы он их легче перенёс», - подчеркнул вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России.
Как заявил мэр Москвы на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, в последние выходные административные наказания были применены к 34 крупным торговым центрам. Причём, в автоматическом режиме - на основании данных фото- и видеорегистрации.
Сергей Собянин также сообщил, что Москва возобновит программы поощрения для привившихся горожан, в том числе розыгрыши автомобилей и квартир.
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