«Хайпанули». Организаторы концертов засудят СМИ за запугивание зрителей
Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций намерена судиться со СМИ, которые «переврали» слова Анны Поповой.
Нет никаких новых постановлений на ограничение массовых мероприятий, отрасль работает в привычном формате COVID-free концертов, заявил председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову распространили информацию об отмене всех массовых мероприятий в стране, позже Роспотребнадзор не подтвердил данные сообщения.
«Информация об отмене всех мероприятий не соответствует действительности. Люди просто не поняли, журналисты вырвали все это из контекста, не было никакого заявления, это была информация. В своем заявлении Попова говорит о том, что разрешенными массовыми мероприятиями по всей стране являются те, что проводятся в COVID-free режиме. Мы как работали, так и работаем. Какие-то залы работают на 50%, какие-то на 75, есть, которые на 100», объяснил Зубицкий.
По его словам, отрасль терпит колоссальные убытки из-за желания СМИ «хайпануть» на популярной теме.
«Из-за заголовков СМИ индустрия несет колоссальный ущерб от каких-то недобросовестных журналистов, которые на хайпе сейчас. Ассоциация оставляет за собой право, мы будем судиться со СМИ, потому что они просто вот этим разрушают наш бизнес. На самом деле нет никакого ни постановления, никакого приказа, нет ничего, как все было, так и есть. Этими заявлениями СМИ сделали для нашей отрасли большую гадость. Ущерб может быть большой, потому что люди обращают на это внимание, зрители, фанаты, теперь вот объясняй им, что это все неправда. Будем смотреть сейчас, кто первый это делал, будем подавать на СМИ иски. Наши юристы и финансовые работники будут считать это все, насколько упали продажи», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что решения о возможности проведения массовых мероприятий остаются в компетенции глав регионов, и принимаются при достижении определенных показателей по заболеваемости COVID-19. Никаких дополнительных нововведений не принималось.
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