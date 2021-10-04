«Хайпанули». Организаторы концертов засудят СМИ за запугивание зрителей

Нет никаких новых постановлений на ограничение массовых мероприятий, отрасль работает в привычном формате COVID-free концертов, заявил председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову распространили информацию об отмене всех массовых мероприятий в стране, позже Роспотребнадзор не подтвердил данные сообщения.

«Информация об отмене всех мероприятий не соответствует действительности. Люди просто не поняли, журналисты вырвали все это из контекста, не было никакого заявления, это была информация. В своем заявлении Попова говорит о том, что разрешенными массовыми мероприятиями по всей стране являются те, что проводятся в COVID-free режиме. Мы как работали, так и работаем. Какие-то залы работают на 50%, какие-то на 75, есть, которые на 100», объяснил Зубицкий.