«Опора России»: столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% привитых сотрудников

Столичный бизнес старается максимально приблизиться к показателю в 60% привитых от коронавируса сотрудников к 15 июля. Он плотно взаимодействует с властями Москвы по этому вопросу, заявил председатель совета московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

Он отметил, что пока точных данных нет, но «процесс идет».

По словам Несветова, столичным предпринимателям предоставлены все возможности инфраструктуры для вакцинации.