«Опора России»: столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% привитых сотрудников
Столичный бизнес старается максимально приблизиться к показателю в 60% привитых от коронавируса сотрудников к 15 июля. Он плотно взаимодействует с властями Москвы по этому вопросу, заявил председатель совета московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.
Он отметил, что пока точных данных нет, но «процесс идет».
По словам Несветова, столичным предпринимателям предоставлены все возможности инфраструктуры для вакцинации.
«Московское отделение «Опоры России» прекрасно понимает необходимость мер по профилактике коронавируса, которые предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы», - заявил Несветов в беседе с АГН «Москва».
Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне поручил путем вакцинации в России достичь коллективного иммунитета на уровне 80-90%, передает RT. Раньше речь шла о 60% вакцинированных граждан. Достичь такого процента коллективного иммунитета можно только путем введения принудительной вакцинации, объяснил врач Тимур Пестерев в интервью НСН.
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