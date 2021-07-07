В Москве среди вакцинировавшихся горожан разыграли еще пять автомобилей

В Москве состоялся третий розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 горожан в рамках акции «Вакцина рулит».

Имена победителей были объявлены в среду в эфире телеканала «Москва 24». В лотерее участвовали 504 тыс. 976 человек - все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 28 июня по 4 июля.

Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Следующий розыгрыш пройдет 14 июля.

Розыгрыш автомобилей является дополнительной программой стимулирования вакцинации. Всего в рамках программы планируется разыграть 5 автомобилей стоимостью около одного млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, прошедший вакцинацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры