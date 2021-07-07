В Москве среди вакцинировавшихся горожан разыграли еще пять автомобилей
В Москве состоялся третий розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 горожан в рамках акции «Вакцина рулит».
Имена победителей были объявлены в среду в эфире телеканала «Москва 24». В лотерее участвовали 504 тыс. 976 человек - все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 28 июня по 4 июля.
Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.
Следующий розыгрыш пройдет 14 июля.
Розыгрыш автомобилей является дополнительной программой стимулирования вакцинации. Всего в рамках программы планируется разыграть 5 автомобилей стоимостью около одного млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, прошедший вакцинацию.
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