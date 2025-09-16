«Есть такое правило - сперва надо развиться, а потом уже корову доить. Искусственный интеллект находится в начальной стадии своего развития. Если инструмент будет криминализирован, получится, что любая компания, которая связана с ИИ, может понести ответственность за то, что его продуктом кто-то будет пользоваться. Например, 90% бытовых преступлений совершаются обычными кухонными ножами. Представьте, что мы сейчас введем отдельную ответственность за убийство именно этими ножами. После этого, что начнется на заводах, которые выпускают ножи? Здесь такая же история. Есть еще несформированный рынок ИИ, он еще щенок практически, а мы пытаемся повесить электрический ошейник на него, чтобы бить током за каждое нарушение. Ничего кроме описавшегося щенка мы не увидим», - подчеркнул Клименко.

Он также обратил внимание на зарубежный опыт в этом плане.

«В Европе, например, цифровой акт, на основании которого Павел Дуров сейчас пребывает во Франции, никуда выехать не может, принимался 5 лет в ходе открытого обсуждения с участием представителей компаний, все игроки рынка вырабатывали что-то среднее. Мы сейчас находимся в очередной промышленной революции с участием искусственного интеллекта. Если мы хотим на гребне этой волны войти в тройку-пятерку стран, которые окажутся здесь лидерами, мы должны к ИИ относиться более нежно. Я бы перевел текст Ассоциации больших данных следующим образом: Коллеги, давайте хотя бы поговорим, не будем гнать», - призвал собеседник НСН.