Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвиз
Таиланд сохранить для россиян безвизовый режим на 60 дней. Как пишет RT, об этом заявили в посольстве Королевства в России.
В диппредставительстве подчеркнули, что вводить какие-либо ограничения по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется.
Ранее власти Таиланда объявили о дополнительных мерах контроля при въезде иностранцев из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала «Радиоточке НСН», что случаев, когда отдыхающим россиянам запрещали въезд в страну, не было.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
- Россиянам рассказали, какие гирлянды безопасны для глаз
- СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея
- Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска
- Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании по делу Эпштейна
- Россиянам объяснили, кому лучше отказаться от мандаринов на Новый год
- Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвиз
- СМИ: Группа россиян подала иск к РКН и Минцифры из-за ограничений в мессенджерах
- Мелони заявила, что 2026 год будет гораздо хуже 2025-го
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru