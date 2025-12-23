Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвиз

В диппредставительстве подчеркнули, что вводить какие-либо ограничения по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется.

Ранее власти Таиланда объявили о дополнительных мерах контроля при въезде иностранцев из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала «Радиоточке НСН», что случаев, когда отдыхающим россиянам запрещали въезд в страну, не было.

