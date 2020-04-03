Оперштаб рассказал о возрасте новых заразившихся коронавирусом
Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве составляют люди до 45 лет. Таковых 199 человек - им от 18 до 45 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 159 человек — от 46 до 65 лет и ещё 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвердился у 17 детей.
Все заболевшие и люди, бывшие с ними в тесном контакте, находятся под медицинским наблюдением, передает RT.
По данным на 3 апреля, за сутки в России подтвержден 601 новый случай заражения COVID-19. В результате общее число заболевших в стране превысило 4 тысячи человек, а умерли 34 человека.
Роспотребнадзор дал в пятницу рекомендации по правильной уборке дома в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве советуют делать влажную уборку не реже двух-трех раз в неделю. А если в доме есть заболевший, то это следует делать ежедневно. При уборке следует использовать средства бытовой химии с хлором, а также спиртосодержащие и мыльные растворы.
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