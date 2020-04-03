Кадыров запретил жителям Чечни гулять по ночам

Распоряжение касается всех населенных пунктов республики, сообщает телеканал «360».

Исключение делается лишь для ряда организаций и служб.

Кадыров отметил, что мера эта вынужденная, пишет life.ru.

С 5 апреля также закрывается въезд в Чечню всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан. В республику будут только вводиться продовольствие, лекарства и прочие жизненно важные грузы.

Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал другие российские регионы за плохую борьбу с распространением коронавируса. По его мнению, губернаторы не принимают решительных мер по продотвращению распространения инфекции.



