Кадыров запретил жителям Чечни гулять по ночам
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с пятницы, 3 апреля, усиливает карантинный режим в связи с ситуацией по коронавирусу. Так, жителям запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00. Передвигаться в это время не смогут не только пешеходы, но и машины. Об этом Кадыров написал в своем Telegtam-канале.
Распоряжение касается всех населенных пунктов республики, сообщает телеканал «360».
Исключение делается лишь для ряда организаций и служб.
Кадыров отметил, что мера эта вынужденная, пишет life.ru.
С 5 апреля также закрывается въезд в Чечню всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан. В республику будут только вводиться продовольствие, лекарства и прочие жизненно важные грузы.
Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал другие российские регионы за плохую борьбу с распространением коронавируса. По его мнению, губернаторы не принимают решительных мер по продотвращению распространения инфекции.
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