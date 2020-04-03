Кадыров запретил жителям Чечни гулять по ночам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с пятницы, 3 апреля, усиливает карантинный режим в связи с ситуацией по коронавирусу. Так, жителям запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00. Передвигаться в это время не смогут не только пешеходы, но и машины. Об этом Кадыров написал в своем Telegtam-канале.

Чечня с 5 апреля закрывает границы из-за коронавируса

Распоряжение касается всех населенных пунктов республики, сообщает телеканал «360».

Исключение делается лишь для ряда организаций и служб.

Кадыров отметил, что мера эта вынужденная, пишет life.ru.

С 5 апреля также закрывается въезд в Чечню всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан. В республику будут только вводиться продовольствие, лекарства и прочие жизненно важные грузы.

Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал другие российские регионы за плохую борьбу с распространением коронавируса. По его мнению, губернаторы не принимают решительных мер по продотвращению распространения инфекции.


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ФОТО: kremlin.ru
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