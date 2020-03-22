Оперативный штаб: Жесткого карантина не будет

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны!» - сказано в официальном сообщении.

Также журналистам рекомендовали «аккуратней работать с информацией от разного рода "источников"».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве рассказали о намерении кабмина ужесточить карантинные мероприятия в России.

Напомним, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.

«Ужесточение, ослабление… Это непрофессиональная терминология. Речь идет об адекватности мер. Адекватность состоит в том, чтобы реагировать ровно так, как развивается ситуация. Так, чтобы можно было нивелировать возможные ее последствия - с одной стороны, реагировать, чтобы уменьшить их, с другой стороны, не делать того, чтобы не получить неадекватные экономические последствия. Это немаловажно», - напомнил эксперт.

