СМИ назвали возможную дату третьего раунда переговоров РФ и Украины

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Зеленский предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Собеседник агентства утверждает, что в настоящее время идёт согласование именно этих дат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на третьей встрече делегации Москвы и Киева намерены обменяться мнениями по меморандумам по урегулированию конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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