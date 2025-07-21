СМИ назвали возможную дату третьего раунда переговоров РФ и Украины
Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
Собеседник агентства утверждает, что в настоящее время идёт согласование именно этих дат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на третьей встрече делегации Москвы и Киева намерены обменяться мнениями по меморандумам по урегулированию конфликта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru