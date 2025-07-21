Многоквартирный дом загорелся в Новороссийске

Пятиэтажный многоквартирный дом загорелся на Анапском шоссе в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Псковской области

По предварительным данным, причиной возгорания трёх квартир стала вспышка газовоздушной смеси. На место происшествия прибыли 20 человек личного состава и восемь единиц техники.

«По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Эвакуировано 25 человек», - говорится в сообщении.

Ранее масштабный пожар произошёл на сельскохозяйственных угодьях в Кореновском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Взрыв ГазаПожарНовороссийск

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